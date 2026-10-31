В Денвере, штат Колорадо, коалиция с участием главного городского должностного лица по выборам Пола Лопеса подала иск, направленный на недопущение появления федеральных агентов на избирательных участках во время промежуточных выборов в США. Городские чиновники также проводят обучение работников избирательных участков на случай запугивания избирателей или вмешательства в голосование.

Как сообщает ABC News Australia, Лопес заявил, что избиратели обеспокоены возможным появлением на участках федеральных агентов, в том числе сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE). По его словам, запугивание избирателей федеральными агентами, военными или другими лицами является незаконным в соответствии с федеральным законодательством. Лопес также сказал, что тех, кто нарушит этот запрет и откажется выполнить соответствующее предписание, следует арестовать.

Позиция администрации и республиканцев

Президент США Дональд Трамп, отвечая в мае на вопрос о возможном привлечении федеральных агентов во время выборов, заявил, что сделает все необходимое для обеспечения «честных» выборов. Глава Министерства внутренней безопасности Марквейн Маллин в сентябре заявил, что сотрудники ICE могут быть развернуты по всей стране. При этом он подчеркнул, что служба не будет патрулировать избирательные участки, а будет реагировать на конкретные угрозы.

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Директор ФБР Кэш Пател во время слушаний в Конгрессе в сентябре не исключил возможности привлечения агентов ФБР на избирательных участках. Республиканский стратег Люк Болл, работавший в кампании Трампа по переизбранию в 2024 году, заявил, что не возражает против присутствия сотрудников правоохранительных органов, если они поддерживают порядок и предотвращают незаконное голосование.

Опасения общественных организаций

Некоммерческая общественная организация Protect Democracy заявила, что готова немедленно обратиться в суд в случае попыток вмешательства в выборы. Ее представитель Джастин Вейл сказал, что организация сотрудничает с местными должностными лицами по выборам и правоохранительными органами, готовясь к возможным инцидентам, включая насилие.

Администрация Трампа также пыталась получить от штатов неотредактированные списки избирателей, чтобы выявить то, что она называет голосованием неграждан. Чиновники примерно 30 штатов отказались передать такие данные, заявив о незаконности требования и нарушении права на неприкосновенность частной жизни. Protect Democracy также опасается запугивания избирателей, распространения дезинформации, попыток изъятия бюллетеней или машин для голосования, а также давления на должностных лиц в вопросе сертификации результатов. Голосование в США запланировано на 3 ноября.

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