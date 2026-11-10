В Госдуме РФ предлагают выплачивать средства бывшим полицейским на развитие бизнеса

Депутат Госдумы Георгий Камнев выступил с инициативой предоставлять бывшим сотрудникам МВД гранты в размере до 12 тысяч долларов на открытие собственного дела.

По его словам, зарплаты полицейских не позволяют накопить достаточно средств для открытия бизнеса.

В то же время депутат считает, что предприятия бывших правоохранителей менее подвержены вовлечению в криминальные схемы.

Гранты предлагается выдавать через государственные центры «Мой бизнес» и Корпорацию МСП. Средства можно будет направить на аренду и ремонт помещений, оборудование, программное обеспечение, обучение и создание рабочих мест. Камнев заявил, что готовит соответствующее обращение к правительству.

По данным главы МВД РФ Владимира Колокольцева, в 2025 году ведомство покинули 80 тысяч сотрудников. Если 60% из них имели право на пенсию, выплата по 12 тысяч долларов каждому обошлась бы бюджету примерно в 580 млн долларов.

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