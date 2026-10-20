Политические назначенцы Министерства внутренней безопасности США вскоре после начала второго президентского срока Дональда Трампа настаивали, чтобы Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) незаметно приобрело машину для голосования и попыталось взломать ее. Об этом со ссылкой на расследование ProPublica сообщает Anadolu Agency.

Результаты должны были передать Белому дому

Двое бывших чиновников администрации рассказали ProPublica, что CISA должно было передать результаты проверки в Белый дом и не сообщать производителю оборудования об обнаруженных уязвимостях. По данным издания, это отличалось от обычной процедуры.

Карьерные сотрудники CISA расценили запрос как возможный шаг к политическому вмешательству. Один из бывших чиновников предположил, что данные об уязвимостях могли бы сохранить для возможного признания недействительными результатов выборов, которые не понравятся инициаторам такого запроса.

Сотрудники CISA неоднократно объясняли, что не могут выполнить задачу, в том числе из-за увольнения специалистов, способных провести такую проверку, в рамках связанного с Илоном Маском Департамента эффективности правительства (DOGE). В итоге политические назначенцы отказались от этой идеи, говорится в сообщении.

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Сокращения в CISA и реакция штатов

После возвращения Трампа к власти из CISA уволили или вынудили уйти более 1 тыс. сотрудников, что сократило штат агентства примерно на треть. Бюджетное предложение президента на 2027 год предусматривает дополнительное сокращение расходов на 700 млн долларов, которое может означать еще 900 увольнений.

Несколько избирательных органов штатов заявили, что не получили помощи от CISA при подготовке к промежуточным выборам. Эксперт по безопасности выборов Райан Масиас, консультировавший агентство, заявил, что существует разница между снижением приоритетности работы и фактическим отсутствием учреждения.

Штаты также сообщили об утрате доверия после публикации администрацией рассекреченных записей о выборах 2020 года, содержавших конфиденциально переданную CISA чувствительную информацию. Государственный секретарь Аризоны Адриан Фонтес сказал, что в августовском разговоре сообщил исполняющему обязанности директора CISA Нику Андерсену о недоверии к нему. В сентябре CISA опубликовало 13-страничный план безопасности выборов, который государственный секретарь штата Мэн Шенна Беллоуз назвала запоздалым предложением поддержки.

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