В Дубае, ОАЭ, завершили строительство и сертификацию второго вертипорта для электрических аэротакси. Площадка Dubai Marina Vertiport должна создать прямой маршрут с главным вертипортом сети возле международного аэропорта Дубая. Об этом сообщает The National.

Маршрут в аэропорт

Вертипорт в районе Dubai Marina построила Skyports Infrastructure, а Управление гражданской авиации ОАЭ сертифицировало его и присвоило авиационный позывной VMR. Основная площадка сети возле Dubai International Airport имеет позывной VDX; её оператором должна стать Joby Aviation.

Объект расположен рядом с Американским университетом Дубая и в нескольких минутах ходьбы от станции метро Al Fardan Exchange. Он имеет одну приподнятую зону для взлёта и посадки, пассажирский терминал и зарядную станцию. Вертипорт рассчитан на до 21 тысячи посадок и до 84 тысяч пассажиров в год.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Заявленные возможности сети

Электрический летательный аппарат Joby Aviation способен развивать скорость до 322 км/ч и не имеет эксплуатационных выбросов. Ожидается, что перелёт между Dubai Marina и международным аэропортом Дубая будет занимать менее 10 минут, тогда как поездка на автомобиле занимает около 35 минут.

В конструкции вертипорта использовали решения из офшорной авиационной инфраструктуры: отдельная зона позволяет заряжать припаркованный летательный аппарат вертикального взлёта и посадки, не перекрывая посадочную площадку. Joby Aviation проводит пилотируемые испытательные полёты в Дубае с июня 2025 года. В ноябре 2025 года компания совершила первый в стране перелёт аэротакси между двумя пунктами — от испытательной площадки в Маргаме до международного аэропорта Аль-Мактум.

Ещё два вертипорта строят в центре Дубая и на острове Пальма Джумейра. Начало коммерческих перевозок будет зависеть от получения необходимых эксплуатационных разрешений.

Читай нас в