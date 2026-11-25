Суд первой инстанции Международного финансового центра Дубая (DIFC Courts) установил, что бывший номинальный владелец KamaGames Игорь Чуприн безосновательно присвоил активы компании. Речь идет об активах международного разработчика мобильных социальных казино российского происхождения (Pokerist, Blackjackist, Roulettist и Baccarist).



В решении от 18 ноября 2026 года судья Эндрю Моран установил, что Чуприн не был фактическим бенефициарным владельцем активов KamaGames, а лишь номинально удерживал их для истинных владельцев. При этом он присвоил миллионы долларов со счетов, принадлежавших компании. Часть средств он использовал для приобретения недвижимости и переводов на счета родственников и знакомых.

Суд признал доказанными нарушения корпоративных обязательств и мошеннические действия Чуприна. В ходе слушаний по гражданскому спору выяснилось, что для прохождения банковских проверок KYC для Чуприна была создана недостоверная биография, которая представляла его в качестве действительного владельца бизнеса. При этом Чуприн утверждал, что активы принадлежали ему лично, а траст был фиктивной конструкцией для защиты имущества на случай развода, однако суд отклонил эту позицию и постановил вернуть активы.

По решению суда реальным владельцем активов был признан IC Trust.

Об этом говорится в решении суда первой инстанции Международного финансового центра Дубая (DIFC Courts).

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