В южном малайзийском штате Джохор все школы и образовательные учреждения будут оставаться закрытыми с 12 по 16 октября из-за продолжающегося в регионе смога. Решение о продлении ограничений приняли с учетом тенденций загрязнения воздуха и рисков для здоровья учащихся и работников образования.

Закрытие затронет более 600 тысяч учащихся

Как сообщает Channel NewsAsia, школы в Джохоре начали закрывать 8 октября. Председатель комитета штата по образованию и информации Мухаммад Накиб Мд Газали заявил, что при оценке ситуации учитывали прогноз движения ветров из индонезийского Калимантана на 13–15 октября. По его словам, это может вызвать трансграничное загрязнение воздуха и ухудшить его качество в штате.

Газета The Star, на которую ссылается Channel NewsAsia, сообщила, что закрытие касается 1198 школ и 617 258 учащихся. Речь идет как об учреждениях, находящихся в ведении министерства образования, так и о религиозных школах, которыми управляют власти штата.

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Экзамены перенесут

Академические оценки и экзамены, запланированные на период закрытия, перенесут и проведут в новые даты в соответствии с решениями департамента образования Джохора и других профильных органов. По словам Накиба, там, где это возможно, продолжится обучение на дому, чтобы не прерывать образовательный процесс.

По состоянию на 9:00 11 октября качество воздуха считалось нездоровым в 15 районах Малайзии, в том числе в восьми районах Джохора. Малайзийский индекс загрязнения воздуха классифицирует показатели от 101 до 200 как нездоровые, от 201 до 300 — как очень нездоровые, а выше 300 — как опасные. Власти Джохора заявили, что будут следить за ситуацией и сообщат о возобновлении работы учреждений после новой оценки качества воздуха и рисков для здоровья.

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