Число погибших в результате ракетного удара хуситов по правительственному военному учебному лагерю Аль-Алам в южной йеменской провинции Шабва возросло до 60 человек. Большинство погибших — новобранцы, сообщили йеменские чиновники во вторник, 20 октября 2026 года.

Удар баллистическими ракетами

По данным The Hindu, трое йеменских чиновников сообщили, что поддерживаемые Ираном хуситы нанесли удар по лагерю Аль-Алам баллистическими ракетами. Чиновники назвали атаку самой смертоносной с тех пор, как боевые действия в Йемене начали усиливаться три месяца назад.

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Пропавшие без вести

По меньшей мере 12 человек оставались пропавшими без вести на следующий день после атаки, сообщили те же трое чиновников.

Архивная фотография

На архивной фотографии Reuters, опубликованной в материале, показан временный лагерь возле Адена для людей, перемещённых из-за столкновений между связанными с Ираном хуситами и поддерживаемыми Саудовской Аравией правительственными силами на юге страны.

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