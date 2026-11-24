В Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 24 ноября во второй раз за несколько дней была поражена 80-этажная башня Public Investment Fund Tower, где размещается суверенный фонд страны. По данным Channel NewsAsia, трое очевидцев заявили, что целью было именно это здание, а гражданская оборона Саудовской Аравии сообщила об 11 раненых.

Удар по финансовому району

Башня расположена в финансовом районе короля Абдаллы в Эр-Рияде. Здание высотой 385 метров является самым высоким небоскребом столицы Саудовской Аравии и одним из наиболее заметных объектов района.

Представитель коалиции во главе с Саудовской Аравией Турки аль-Малики заявил, что один из небоскребов финансового центра подвергся атаке, а компетентные органы осматривают место происшествия. Он не назвал здание. Гражданская оборона Саудовской Аравии заявила, что считает ответственными за нападение йеменских хуситов.

Houthis BOMB RIYADH’S TALLEST TOWER for SECOND TIME in LESS THAN 7 DAYS VISIBLE FACADE DAMAGE to SAUDI ARABIA’S PUBLIC INVESTMENT FUND TOWER https://t.co/q3E4qL3hH4 — RT (@RT_com) November 24, 2026

Саудовское государственное агентство сообщило, что среди раненых есть граждане Индии, Непала, Египта и Саудовской Аравии. Источник AFP, знакомый с деталями инцидента, заявил, что во время нового удара в здании находились люди, ремонтировавшие повреждения после предыдущей атаки. По его словам, как минимум двое пострадавших получили тяжелые ожоги.

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Вторая атака за неделю

На прошлой неделе саудовские чиновники сообщали, что атака на одну из башен финансового района повредила несколько этажей и два соседних здания, однако тогда пострадавших не было. Они не назвали пораженное здание, однако опубликованные гражданской обороной фотографии, по данным CNA, указывали на PIF Tower. Хуситы взяли на себя ответственность за предыдущую атаку, но новый удар 24 ноября не комментировали.

В последние недели хуситы усилили атаки на военную, гражданскую и нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Ранее в этом месяце в том же финансовом районе была поражена башня государственной нефтяной компании Aramco. В октябре неоднократно атаковали международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде; одна из атак, по данным источника, унесла жизни 14 человек.

В ответ коалиция, поддерживающая правительство Йемена, наносит удары по целям хуситов в Йемене. 24 ноября местные чиновники сообщили, что в результате удара коалиции по автобусам и грузовикам в провинции Лахдж погибли 26 человек.

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