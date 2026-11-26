В четверг, 26 ноября 2026 года, послы стран Европейского Союза одобрили кандидатуру испанского экономиста Пабло Эрнандеса де Коса на пост президента Европейского центрального банка. Вместе с ним предложили назначить в Исполнительный совет ЕЦБ француженку Лоранс Бун и немецкого экономиста Маркуса Бруннермайера. Окончательное решение должны принять лидеры ЕС в декабре, после консультаций с Европейским парламентом и руководством самого банка.

Кандидатуру Пабло Эрнандеса де Коса на пост президента Европейского центрального банка поддержали послы стран ЕС во время заседания Комитета постоянных представителей (Coreper) в Брюсселе. Его кандидатура была включена в рекомендации Совета ЕС, которые должны стать основой для окончательного решения европейских лидеров. О результатах заседания корреспондентке «Европейской правды» сообщил дипломат ЕС, осведомленный о ходе переговоров. По его словам, послы согласовали тексты трех рекомендаций — относительно нового президента ЕЦБ и двух других членов Исполнительного совета. «Согласованные сегодня тексты Совета ЕС рекомендуют назначить Пабло Эрнандеса де Коса президентом ЕЦБ, а Лоранс Бун и Маркуса Бруннермайера — членами Исполнительного совета», — сообщил собеседник издания.

Рекомендации должны быть утверждены в письменной форме. Эта процедура позволяет государствам-членам согласовать документы без проведения отдельного заседания. Процедура началась 26 ноября и должна завершиться в тот же вечер. Важно, что согласование рекомендаций ещё не означает, что кандидатуры уже официально утверждены. Это один из этапов назначения руководства ЕЦБ. Впереди — консультации с другими европейскими институтами и окончательное голосование.

Кто такой Пабло Эрнандес де Кос

Пабло Эрнандес де Кос — испанский экономист, имеющий значительный опыт работы в центральных банках и международных финансовых организациях. Сейчас он возглавляет Банк международных расчетов (БМР) — одно из ключевых международных учреждений, объединяющее центральные банки разных стран. До этого, с 2018 по 2024 год, де Кос был председателем Банка Испании. На этой должности он также входил в Совет управляющих Европейского центрального банка. Кроме того, в 2019–2024 годах возглавлял Базельский комитет по банковскому надзору, который разрабатывает международные стандарты регулирования банковской системы.

Карьеру в Банке Испании он начал ещё в 1997 году. Работал в сфере экономического анализа, исследований и финансовой политики. Имеет докторскую степень по экономике Мадридского университета Комплутенсе, а также образование в области права.

Если кандидатура будет утверждена, де Кос сменит на этом посту действующего президента ЕЦБ Кристин Лагард. Она сообщила о намерении покинуть пост до истечения срока полномочий — до 7 февраля 2027 года. Таким образом, новому руководителю предстоит возглавить банк в период, когда европейская экономика сталкивается с рядом вызовов, в частности с проблемами инфляции, процентных ставок и финансовой стабильности.

Кого ещё хотят назначить в Исполнительный совет

Помимо нового президента, послы ЕС согласовали кандидатуры ещё двух экономистов — француженки Лоранс Бун и немца Маркуса Бруннермайера. Они должны войти в состав Исполнительного совета Европейского центрального банка.

Лоранс Бун — французская экономистка, которая занимала руководящие должности в государственных структурах, международных организациях и финансовом секторе. В 2014–2016 годах она была экономическим советником президента Франции Франсуа Олланда. Впоследствии, в 2018–2022 годах, занимала должность главного экономиста Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В 2022 году Бун стала государственным секретарем Франции по европейским делам. На этой должности она занималась вопросами экономической безопасности, отношениями со странами-кандидатами на вступление в ЕС и реформами европейской политики. Также имеет опыт работы в крупных финансовых компаниях, в частности в AXA, Bank of America Merrill Lynch и Barclays Capital.

Маркус Бруннермайер — немецкий экономист и профессор Принстонского университета в США. Он возглавляет Центр финансов Бендхайма при университете и исследует международные финансовые рынки, макроэкономику, денежно-кредитную политику и финансовую стабильность.

Отдельное направление его научной работы — причины финансовых кризисов, проблемы ликвидности и влияние экономических потрясений на банковскую систему. Бруннермайер также сотрудничал с международными финансовыми учреждениями и входил в состав консультативных групп, связанных с Федеральной резервной системой США, Международным валютным фондом и немецким Бундесбанком.

По информации Reuters, кандидатуры Буна и Бруннермайера связаны с предстоящими изменениями в составе руководства ЕЦБ. Ожидается, что Бун займет место, которое освободится после истечения срока полномочий Изабель Шнабель, а Бруннермайер заменит главного экономиста банка Филипа Лейна. Их назначения должны состояться в рамках обновления Исполнительного совета.

Как будет проходить окончательное назначение

После согласования рекомендаций Советом ЕС следующий шаг должен сделать Европейский совет — институт, в который входят главы государств или правительств стран Евросоюза. Именно он принимает окончательное решение о назначении президента и других членов Исполнительного совета ЕЦБ. До этого кандидатуры должны пройти консультации с Европейским парламентом и Советом управляющих Европейского центрального банка. Эти институты представят свои заключения, после чего европейские лидеры смогут принять окончательное решение.

В процедуре согласования рекомендаций Совета ЕС участвуют только 21 страна, входящая в еврозону. Для поддержки кандидатуры требуется усиленное квалифицированное большинство: не менее 16 из 21 государства, представляющих не менее 65% населения еврозоны. Ожидается, что окончательные назначения состоятся во время заседания Европейского совета в декабре 2026 года. К этому времени должны поступить заключения Европейского парламента и Совета управляющих ЕЦБ.

Почему смена руководства ЕЦБ важна для Европы

Европейский центральный банк отвечает за денежно-кредитную политику стран еврозоны. Среди его основных задач — поддержание ценовой стабильности, контроль инфляции и определение процентных ставок, которые влияют на стоимость кредитов и сбережений.

Решения ЕЦБ затрагивают не только банки и крупные компании. От уровня процентных ставок зависят условия кредитования для бизнеса и населения, ипотека, стоимость заимствований для государств, а также привлекательность сбережений в евро.

Поэтому назначение нового президента — важное событие для всей еврозоны. Именно он будет возглавлять Исполнительный совет и участвовать в определении дальнейшего курса европейской денежно-кредитной политики. В то же время решение о процентных ставках принимает не один человек: ключевую роль в этом процессе играет Совет управляющих ЕЦБ, в который входят члены Исполнительного совета и руководители центральных банков стран еврозоны.

Таким образом, согласование кандидатуры Пабло Эрнандеса де Коса стало важным шагом к обновлению руководства Европейского центрального банка. Если европейские лидеры утвердят все три кандидатуры в декабре, банк получит нового президента и двух новых членов Исполнительного совета.

Лидеры стран еврозоны поддержали кандидатуру испанского экономиста Пабло Эрнандеса де Коса на пост президента Европейского центрального банка, сообщает CNBC. Он должен сменить Кристин Лагард после того, как она планирует уйти в отставку 7 февраля 2027 года.

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