В ЕС сократилось число украинских беженцев: сколько человек получили временную защиту

По состоянию на конец сентября 2026 года статус временной защиты в странах Европейского Союза имели 4 370 060 украинцев. Это составляет 9,7 человека на каждую тысячу жителей ЕС.

По сравнению с августом количество украинцев, находящихся под защитой в Евросоюзе, уменьшилось на 61 055 человек.

По данным Eurostat, общее сокращение числа украинцев со статусом временной защиты произошло за счет лишь двух стран — Чехии и Польши.

В частности, в Чехии число людей, находящихся под защитой, сократилось на 6 670 человек, или на 1,7 %. В Польше этот показатель сократился значительно больше — на 80 850 человек, или на 8,7 %.

В то же время оба государства остаются в тройке стран ЕС, принявших наибольшее количество украинцев.

По состоянию на конец сентября тройка стран с наибольшим количеством украинцев под временной защитой выглядела следующим образом:

Германия — 1 300 070 человек, или 29,7% от общего числа в ЕС;

Польша — 858 545 человек, или 19,6%;

Чехия — 391 720 человек, или 9%.

При этом во всех остальных странах Евросоюза количество украинцев со статусом временной защиты в сентябре в той или иной степени выросло.

Об этом сообщает Eurostat.

В настоящее время за рубежом находятся около 5 миллионов украинских беженцев, из которых треть — дети и подростки в возрасте до 18 лет, и лишь 6% — лица старше 65 лет. Согласно актуальным оценкам, после окончания войны вернуться на Родину сможет лишь каждый третий выехавший, хотя в 2022 году ожидалось возвращение примерно 50% граждан.

Между тем российские спецслужбы пытаются вербовать украинских беженцев для проведения диверсий на территории европейских стран. Для поиска исполнителей они используют социальные сети, мессенджеры и объявления о работе.

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