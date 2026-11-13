В ЕС разгорелись споры по поводу представителей на переговорах с РФ, — Politico

Лидеры Европейского Союза, собравшиеся в Дублине в пятницу, 13 ноября, продолжат обсуждать, кто должен представлять Европу на переговорах по поводу войны России против Украины. Дискуссия обострилась после дня интенсивных дипломатических контактов и уже грозит омрачить саммит, который изначально даже не планировалось посвящать Украине.

На фоне активизации усилий администрации президента США Дональда Трампа по посредничеству в войне России против Украины европейские страны, вероятно, уже добились возможности быть представленными за столом переговоров. Однако между лидерами ЕС нет согласия относительно того, кто именно должен выступать от имени всего блока.

«Можно было бы даже снять об этом телешоу, — пошутил премьер-министр Эстонии Кристен Михал в интервью в четверг, что свидетельствует о том, насколько резкими стали разногласия между лидерами. — Но самую интересную часть мы оставляем на завтра».

В четверг президент Украины Владимир Зеленский встретился в Дублине примерно с 50 лидерами стран ЕС и государств, не входящих в Союз. Он предупредил, что Россия стремится изменить архитектуру безопасности Европы, и подчеркнул необходимость участия европейских правительств в переговорах.

Этот вопрос стал особенно актуальным после двухдневных переговоров между Россией, Украиной и США в Абу-Даби, которые в значительной степени прошли без участия Евросоюза.

Между тем посланцы президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер в четверг обсудили этот вопрос с главой Кремля Владимиром Путиным в Москве. После встречи они прибыли в Дублин, где вечером должны были изложить свою позицию Владимиру Зеленскому.

По информации Politico, страны ЕС согласны с тем, что блок должен занять место за столом переговоров в качестве главного сторонника Украины, однако не могут определиться с кандидатурой представителя. Дипломаты и чиновники сообщают, что внутри Союза сформировались как минимум три лагеря.

Один из лагерей поддерживает президента Европейского совета Антониу Кошту. Его должность предполагает представительство лидеров Евросоюза на международном уровне, поэтому он считается естественным кандидатом на эту роль.

Другую позицию занимают Франция и Германия, которые не спешат уступать Брюсселю свои места за столом переговоров.

Третий, наименее многочисленный лагерь, поддерживает верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас. Она могла бы стать очевидным кандидатом, однако ее жесткая позиция в отношении России, по мнению части дипломатов, может осложнить диалог с Кремлем.

Издание отмечает, что Антониу Кошта постепенно становится наиболее приемлемой кандидатурой для столиц Евросоюза. Его институциональная роль дает мандат представлять лидеров блока на международной арене, а опыт работы на посту премьер-министра Португалии обеспечивает определенный уровень нейтральности.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал первым публично высказался в поддержку Кошты. Он подчеркнул, что его «мандат исходит непосредственно от [Европейского] Совета» и делает его «подотчетным» странам-членам ЕС.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая предложила включить этот вопрос в повестку дня пятничных переговоров, заявила, что не возражает против кандидатуры Кошты. Его также поддержали лидеры Люксембурга и Польши во время общения с журналистами в четверг.

Сам Антониу Кошта дал понять, что на международном уровне Евросоюз представлен своими институтами, в частности им как президентом Европейского совета.

В отличие от Кошты, кандидатура Каи Каллас вызывает гораздо больше разногласий.

Некоторые дипломаты считают бывшую премьер-министра Эстонии неприемлемой собеседницей для Кремля из-за ее жесткой позиции в отношении России. Politico напоминает, что один из чиновников ЕС ранее в шутку говорил, что Каллас ест «россиян на завтрак».

«Это шутка, не так ли?» — так другой европейский дипломат прокомментировал перспективу представительства ЕС Кайей Каллас на переговорах высокого уровня, назвав её «вероятно, худшим человеком, которого можно выбрать».

В то же время сторонники Каллас считают, что именно ее репутация сторонницы жесткой политики в отношении Москвы может стать преимуществом.

«Это имело бы гораздо больше смысла, — сказал второй высокопоставленный европейский дипломат. — Именно так поступил бы Путин. Он выберет того, с кем вы не хотите разговаривать».

Кристен Михал также считает, что должность Каллас делает её естественной кандидаткой на роль второй представительницы ЕС после Кошты. По его словам, оба политика, вероятно, останутся на своих постах до истечения срока полномочий в 2029 году, что делает их более стабильными представителями Европы, чем национальные лидеры.

«Путину это не обязательно должно нравиться», — добавил Михал.

В то же время самым большим препятствием для определения представителя Евросоюза могут стать не позиция Кремля, а Франция и Германия.

По информации двух европейских дипломатов и чиновника ЕС, Париж и Берлин вряд ли поддержат соглашение, которое предоставит Брюсселю монопольное право представлять Европу на переговорах.

Канцлер Германии Фридрих Мерц четко выразил несогласие с такой перспективой в четверг. Он назвал участие стран E3 в переговорах по Украине «хорошо устоявшимся форматом».

Франция также не имеет особых стимулов отказываться от своего места за столом переговоров. Страна является постоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и обладает единственным в Европе ядерным арсеналом. Это обеспечивает Парижу дипломатические и военные рычаги влияния, которые не может воспроизвести ни одна институция ЕС.

Такую позицию высказал французский депутат Европарламента Фабрис Леггери из партии «Национальное объединение». Он заявил, что «вряд ли может представить», чтобы Антониу Кошта или Кая Каллас выступали от имени Парижа.

Кристен Михал, комментируя роль Франции, Германии и Великобритании, подчеркнул, что страны E3 сохранят свою роль в международной политике.

«Франция, Германия и Великобритания», страны E3, «всегда останутся Францией, Германией и Великобританией», — утверждал эстонский премьер.

Он добавил, что ничто не мешает этим государствам вести двусторонние переговоры с Москвой. Однако при принятии решений, касающихся всего европейского континента, страны должны придерживаться общей позиции.

«В этом и заключается суть Европейского Союза, — сказал он. — Это основа такой консенсусной политики и сплочения всех на одной волне против России».

По информации высокопоставленного чиновника Евросоюза, лидеры ЕС вряд ли официально назначат представителя на встрече в пятницу. В то же время дискуссия может помочь достичь более широкого «понимания» относительно того, как именно Европа должна быть представлена на переговорах.

Министр иностранных дел Ирландии Хелен Макенти отметила, что лидерам ещё нужно «ещё немного обдумать» этот вопрос.

Однако времени на принятие решения остается немного. На этой неделе Владимир Зеленский призвал Евросоюз не медлить с определением представителя, который будет выступать от имени Европы.

«Я думаю, что в ноябре, а не позже, нам нужно определить, кто будет представлять Европу на переговорах», — заявил президент Украины.

Об этом сообщает издание Politico.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Ирландии со специальными представителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Встреча состоялась на аэродроме Кейсмент в Балдоннеле, недалеко от Дублина. До этого американские посланники провели переговоры с Владимиром Путиным в Москве, где обсуждали обмен пленными, гуманитарную операцию в Константиновке и возможное размещение иностранных военных в Украине.

Следующая встреча в рамках мирных переговоров о прекращении войны может состояться в Объединенных Арабских Эмиратах или Швейцарии. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что окончательное место проведения переговоров будет определено по общему согласию обеих делегаций.

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