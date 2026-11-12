В ЕС ввели дополнительный сбор на зарубежные посылки, в частности с Temu и Shein

С 1 ноября в Европейском Союзе вступил в силу дополнительный сбор в размере 2 евро на все посылки из-за рубежа, независимо от стоимости товаров. Нововведение призвано покрыть расходы на таможенное оформление и укрепить конкурентные позиции европейских продавцов на фоне массового импорта дешевой продукции.

Новый сбор не отменяет ранее введенную пошлину, а взимается отдельно. В частности, с июля на посылки стоимостью до 150 евро распространяется таможенный сбор в размере 3 евро. Таким образом, для таких отправлений общая сумма двух платежей составляет 5 евро.

Новый сбор будут уплачивать онлайн-платформы, продавцы или перевозчики. Средства будут собирать все 27 стран ЕС: 75% поступлений будут передаваться в бюджет Евросоюза, а остальные 25% останутся в странах-членах.

Введение дополнительных платежей является частью политики ЕС по ограничению массового импорта дешёвых товаров, прежде всего из Китая. Речь идёт, в частности, о продукции платформ Temu, Shein и AliExpress, которые конкурируют с местными розничными сетями благодаря низким ценам.

Первые изменения стали заметны после введения июльской пошлины. По данным Европейской комиссии, в период с июля по сентябрь количество мелких посылок, поступавших в ЕС, сократилось на 60%. В то же время объемы остаются значительными: ежедневно на европейский рынок доставляется около 5 млн отправлений. В 2024 году 91% таких посылок поступало из Китая.

Июльский таможенный механизм носит временный характер и будет действовать до 2028 года. После этого Евросоюз планирует запустить новую информационно-технологическую таможенную систему.

Между тем в Европе раздаются призывы к более жестким ограничениям для китайских онлайн-магазинов. Генеральный директор французской торговой группы Casino Guichard Perrachon SA Филипп Палацци предлагал приостановить работу Shein и Temu на европейском рынке до 2028 года.

Он утверждает, что продукция этих платформ не всегда соответствует европейским требованиям и может представлять опасность для потребителей. Кроме того, по его мнению, массовый импорт дешевого текстиля, мебели и других товаров создает дополнительное давление на местный бизнес и угрожает небольшим предприятиям, сообщает Euronews.

Ранее Зеленский подписал законы о налогах на посылки и отчетности онлайн-платформ.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал законы, изменяющие правила налогообложения товаров, заказанных через иностранные маркетплейсы.

Как и когда подорожают посылки с Temu и AliExpress из-за нового налога.

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