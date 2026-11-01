В Европарламенте призвали увеличить финансирование стран Черноморского региона в связи с угрозой судоходству

Депутаты Европейского парламента в ходе выступлений в болгарском портовом городе Варна призвали увеличить финансирование для Болгарии и других стран, страдающих от последствий войны России против Украины.

Докладчик по фонду восточных приграничных регионов Яцек Протас отметил, что девять государств — от Болгарии до Финляндии — могут получить дополнительно до 10 % финансирования в рамках бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы для компенсации давления в сфере безопасности, в частности в акватории Чёрного моря.

Представитель Болгарии в Европарламенте Андрей Новаков подчеркнул, что его страна стремится привлечь дополнительные 2 млрд евро к запланированному пакету в 22,3 млрд евро на фоне роста числа вражеских атак на торговые суда. Ранее Европарламент также предлагал рассмотреть возможность развертывания военно-морской операции ЕС в Чёрном море для защиты гражданского судоходства и укрепления безопасности восточного фланга.

Источник: Rapporteur.

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