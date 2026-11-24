24 ноября стало известно, что Административный суд Восточной Финляндии отклонил жалобу компании, которая пыталась оспорить запрет на покупку туристической базы вблизи границы с Россией. Более половины голосов в компании-покупателе принадлежало гражданам РФ, поэтому Минобороны Финляндии не одобрило сделку. Теперь компания может обратиться в Высший административный суд, в противном случае продажа комплекса будет отменена.

Речь идет о комплексе отдыха в Миехиккяли, примерно в 20 километрах от границы с Россией. Сделка о его продаже была заключена в 2025 году. Однако в марте Министерство обороны Финляндии отказалось её одобрить. Причиной стало то, что более половины голосов в компании, приобретшей комплекс, принадлежало гражданам России. Компания находится в собственности трёх россиян.

До этого комплекс продала служба судебных приставов. Покупателем стала именно эта компания, однако без разрешения Минобороны сделку не удалось завершить. Компания обратилась в Административный суд Восточной Финляндии. Она утверждала, что запрет на продажу недвижимости нарушает принцип верховенства права. Однако суд не удовлетворил жалобу и оставил решение Минобороны в силе.

Почему Финляндия запретила россиянам покупать недвижимость

В июле 2025 года Финляндия ввела запрет на покупку недвижимости гражданами России. Такое решение было принято из-за ухудшения ситуации с безопасностью и рисков, связанных с приобретением объектов недвижимости вблизи стратегически важных мест и границы.

В то же время соглашение о туристической базе было подписано за пять дней до вступления в силу закона, запрещающего гражданам России и Беларуси приобретать недвижимость в Финляндии. Несмотря на это, для завершения сделки все равно требовалось согласование с Министерством обороны. Решение Административного суда ещё можно обжаловать в Высшем административном суде Финляндии. Если компания не воспользуется этой возможностью, договор купли-продажи комплекса будет расторгнут. Об этом сообщает финский вещатель Yle.

Финляндия приостановила арест государственного имущества России после постановления Апелляционного суда Гааги, которое ограничило полномочия арбитража.

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