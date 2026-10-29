В Финляндии в 2025 году зафиксировали 333 смерти, связанные с наркотиками, — это самый высокий показатель за все время ведения такой статистики. Количество таких смертей выросло на 35% по сравнению с 2024 годом, сообщает YLE News со ссылкой на данные Statistics Finland.

Рост среди молодежи

Количество смертей, связанных с наркотиками, увеличилось во всех возрастных группах и среди представителей обоих полов, однако особенно заметным стал рост среди молодежи. В возрастной группе от 15 до 24 лет в прошлом году умерли 64 человека — на 60% больше, чем в 2024 году.

В Statistics Finland отметили, что наркотики являются существенной причиной смертности среди молодых людей, поскольку смертность от других причин в этой возрастной группе низкая. Больше всего смертей зарегистрировали среди людей в возрасте от 25 до 34 лет — 85, что на 12 больше, чем годом ранее.

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Региональные различия

Количество смертей среди женщин выросло особенно резко: в 2025 году зафиксировали 94 таких случая, что на 44 больше, чем в предыдущем году. Это самый высокий показатель среди женщин за всю историю статистики.

Больше всего смертей, связанных с наркотиками, зарегистрировали в Хельсинки — 58. В регионах Пирканмаа, Юго-Западная Финляндия и Северная Остроботния зафиксировали соответственно 30, 28 и 25 случаев. Относительно численности населения самый высокий уровень смертности был в Пяйят-Хяме — 9,8 случая на 100 тысяч жителей.

По данным статистического ведомства, количество смертей, связанных с наркотиками, в стране выросло со 138 в 2006 году до более чем 300 ежегодно в течение 2020-х годов.

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