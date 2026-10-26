В Таллахасси, штат Флорида, 15-летнему подростку предъявили 11 обвинений в покушении на убийство второй степени после стрельбы возле кампуса Флоридского сельскохозяйственного и механического университета (FAMU). Об этом сообщает The Guardian.

Раненые во время празднования

Стрельба произошла в субботу вечером на перекрестке возле стадиона Брэгг вскоре после окончания футбольного матча по случаю возвращения выпускников. Пострадали 12 человек — шесть взрослых и шесть несовершеннолетних. Все, кроме одного человека, получили огнестрельные ранения; еще один человек травмировал лодыжку, пытаясь скрыться.

Ранее полиция сообщала, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один из них — в критическом. Правоохранители быстро прибыли на место и выводили и выносили раненых через толпу людей.

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Расследование продолжается

По данным полиции Таллахасси, стрельбе предшествовал спор между двумя группами людей, которые были знакомы друг с другом. Правоохранители считают, что никто из пострадавших не был предполагаемой целью.

Подростка задержали в воскресенье. Помимо 11 обвинений в покушении на убийство, полиция сообщила еще об одном обвинении в хранении огнестрельного оружия. Начальник полиции Таллахасси Лоуренс Ревелл заявил, что расследование продолжается и возможны новые задержания. Он также поблагодарил жителей, передавших следствию видео со своих телефонов.

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