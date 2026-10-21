Во французском Страсбурге председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз не будет ослаблять санкции в отношении ископаемого топлива из Российской Федерации, государства-агрессора. Она сказала об этом в выступлении перед депутатами Европарламента, сообщает Politico Europe.

Позиция Еврокомиссии

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Россия не является надежным поставщиком энергии, поскольку может использовать энергетическую зависимость для давления на других. По ее словам, именно Россия прекратила поставки газа в Европу, и ЕС не забудет этот опыт.

Ее заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп в начале октября объявил о договоренности с российским президентом Владимиром Путиным об ослаблении санкций на импорт дизельного топлива до апреля 2027 года. Договоренность объявили на фоне роста мировых цен на нефть. Позже Трамп, защищая эту сделку, заявил, что ЕС также покупал у Москвы ископаемое топливо на миллиарды, не приведя дополнительных деталей.

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Новый инструмент в торговле с Китаем

Помимо энергетических санкций, фон дер Ляйен подняла вопрос торгового дисбаланса с Китаем. Она подтвердила, что Еврокомиссия планирует представить новый инструмент сдерживания уже в декабре. Ожидается, что он будет основан на предложении Берлина и Парижа и позволит ограничивать или запрещать импорт из стран, которые, по мнению ЕС, искажают единый рынок.

По данным издания, механизм потребует минимальных консультаций с государствами-членами, что должно позволить Брюсселю действовать быстрее. Его должны дополнить инструмент диверсификации и механизм солидарности, которые уже разрабатываются. Фон дер Ляйен также заявила, что ЕС продолжит искать договоренности с Пекином после соглашения об ограничении импорта китайских гибридов.

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