31 октября сотни тысяч человек вышли во Франции на демонстрации против роста стоимости жизни и ухудшения условий в школах. По данным Politico Europe, акции прошли в Париже, Лионe, Марселе и других крупных городах страны уже третью субботу подряд.

Данные о количестве участников

Министерство внутренних дел Франции заявило, что по всей стране на улицы вышли 320 тысяч человек. Студенческие профсоюзы оценили число участников в полмиллиона, в том числе в 200 тысяч в Париже. До президентских выборов во Франции осталось шесть месяцев.

Большинство протестов проходило мирно. В то же время после завершения маршей напряженность и столкновения возникли в Марселе, Париже и Лионе. Французские власти в первой половине дня охарактеризовали ситуацию в стране как в целом спокойную и задействовали 70 тысяч полицейских.

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Акции в Германии и Италии

Некоторые участники французских протестов были в костюмах на Хэллоуин, хотя министр внутренних дел Лоран Нуньес предупреждал, что за сокрытие лица может грозить штраф в размере 150 евро.

Молодежные демонстрации также прошли в Риме, Милане, Берлине и Франкфурте. В Германии протесты более чем в 30 городах, направленные против стоимости жизни и военных расходов, инициировало движение Gen Z regelt. Полиция отменила запланированный марш в Кёльне после того, как часть участников скрыла лица и зажгла дымовые шашки. В Италии полиция провела 60 обысков в 23 городах в отношении людей, которых подозревают в подстрекательстве к насилию во время массовых демонстраций в пятницу.

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