Во Франции в четверг ожидаются масштабные демонстрации и общенациональная забастовка, к которой могут присоединиться работники больниц, авиадиспетчеры, почтовой службы, школ и железной дороги. Сотни тысяч человек могут выйти на протестные акции по всей стране, сообщает The Guardian.

Перебои в транспорте и школах

Четыре крупнейших железнодорожных профсоюза Франции накануне забастовки заявили, что предложенные правительством бюджетные сокращения могут усилить бедность, сократить социальное обеспечение, заморозить зарплаты государственных служащих и уменьшить инвестиции в экологические меры.

Национальный железнодорожный оператор SNCF предупредил о нарушениях движения региональных поездов и на отдельных линиях в районе Большого Парижа. Докеры также заявили о возможных перебоях в работе французских портов. Министерство образования ожидало, что к забастовке присоединятся почти 18% учителей детских садов и начальных школ, а профсоюзы прогнозировали участие также преподавателей средней школы.

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Протесты из-за условий обучения и стоимости жизни

Старшеклассники продолжили блокировать школы, протестуя против переполненных классов и запущенных зданий. Они считают недостаточными предложенные правительством ограничения численности учеников в некоторых классах и выделение средств региональным властям на ремонт школ. К блокированию отдельных факультетов также присоединились студенты университетов.

Работники еженедельно протестуют из-за роста стоимости жизни, в то время как правительство пытается провести через разделенный парламент бюджет с сокращением расходов. Правозащитные организации раскритиковали усиленное полицейское обеспечение, ограничения на демонстрации в центрах городов и комендантские часы в отдельных районах. Французская лига прав человека назвала такие действия «авторитарным сдвигом», направленным на подавление инакомыслия.

Глава профсоюза CGT Софи Бине также раскритиковала решение властей в Ренне, Тулузе и Лионе переносить демонстрации за пределы центров городов. Глава умеренного профсоюза CFDT Мерилиз Леон заявила, что принцип демонстрации заключается в ее видимости.

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