Французский регулятор медиа и цифровых сервисов Arcom начал проверку французской платформы Mym, предлагающей контент по подписке, в том числе материалы для взрослых. Регулятор подозревает сервис в возможном несоблюдении Закона ЕС о цифровых услугах (DSA), сообщает Channel NewsAsia.

Запрос регулятора

14 октября Arcom направил Mym официальный запрос о предоставлении информации. Платформе дали 15 дней на ответ; в случае невыполнения требования ей могут грозить санкции.

Проверку начали после предварительного анализа, который вызвал у регулятора обеспокоенность относительно защиты детей и прозрачности работы сервиса. Mym не ответила сразу на запрос журналистов о комментарии.

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Подозрения относительно правил платформы

Arcom считает, что Mym могла нарушить требования DSA в двух направлениях: защите несовершеннолетних, в частности в отношении механизмов проверки возраста, а также в соблюдении требований прозрачности. Регулятор указал на неполные условия использования платформы и недостаточную информацию о ее системах рекомендаций.

Arcom контролирует соблюдение DSA платформами, основанными во Франции, с момента вступления в силу закона SREN в мае 2024 года. Регулятор заявил, что и впредь будет добиваться от онлайн-платформ большей прозрачности и усиления защиты пользователей, прежде всего детей.

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