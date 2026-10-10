Во Франции в отношении полицейского начато формальное расследование после того, как 14-летний ученик по имени Эден получил тяжёлые травмы лица во время ученических протестов в Сен-Уэн-л'Омоне. Мальчик получил перелом челюсти и многочисленные повреждения зубов после попадания газовой гранаты, которую, по словам его родителей и адвоката, полицейский выпустил с близкого расстояния.

Как сообщает Cyprus Mail, инцидент произошёл на прошлой неделе. Адвокат Эльза Марсель заявила, что подросток сидел на стене и смотрел в телефон в нескольких метрах от протеста. По данным местной прокуратуры, один из правоохранителей ударил его дубинкой, после чего Эден ударил полицейского ногой. Затем другой офицер применил пусковое устройство Cougar и попал ученику в лицо газовой гранатой.

Дело расследуют

Семья Эдена подала жалобу по факту покушения на убийство. Адвокат утверждает, что после выстрела полицейский оставил подростка на земле и не вызвал экстренные службы. Представитель полиции отказался комментировать дело, сославшись на продолжающееся расследование.

Полицейский формально расследуется по обвинению в насилии со стороны должностного лица, повлёкшем стойкую инвалидность или обезображивание внешности. Это решение было принято через восемь дней после инцидента.

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Травмы во время протестов

Случай Эдена является одним из 24 эпизодов, которые проверяет Генеральная инспекция Национальной полиции Франции в связи с протестами учеников из-за условий обучения в школах, продолжающимися более двух недель. Премьер-министр Себастьен Лекорню назвал эти демонстрации самыми жестокими за десятилетия.

Reuters задокументировало 28 случаев травм, связанных с применением силы полицией; 15 из них также изучает инспекция. Среди средств, фигурирующих в этих случаях, — резиновые пули, светошумовые и газовые гранаты, дубинки и разгон конной полицией. По словам министра внутренних дел Лорана Нуньеса, травмы получили около 200 учеников, хотя он подчеркнул, что крайне редко они были следствием действий полиции.

Власти также сообщили о 700 травмированных полицейских, поджогах и погромах в школах, нападениях на учителей и гражданских. Полиция задержала 6877 человек, преимущественно несовершеннолетних.

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