Во Франции работники НПЗ начали забастовку и заблокировали отгрузку топлива — France24

В четверг сотрудники французской энергетической компании TotalEnergies начали забастовку. В результате была заблокирована отгрузка топлива на нефтеперерабатывающих заводах в нескольких департаментах Франции.

Сотрудники TotalEnergies начали блокировать поставки топлива на нефтеперерабатывающих заводах в Нормандии, недалеко от Гавра, Донжа (Атлантическая Луара) и бионефтеперерабатывающего завода в Буш-дю-Рон, требуя увеличения числа рабочих мест и повышения заработной платы.

«На этих объектах отгрузки будут остановлены или уже остановлены», — заявил Эрик Селлини, координатор профсоюза CGT. По его словам, на этих объектах бастуют более 50 % работников.

Что касается розничной торговли, то, по данным CGT, из-за забастовки были закрыты 27 автозаправочных станций дочерней компании Argedis из примерно 180 станций этой компании.

Эти АЗС, затронутые забастовкой, расположены по всей Франции – от Бретани до Прованса, включая Парижский регион, департамент Мез и регион Рона-Альпы.

Профсоюз CGT Argedis требует повышения заработной платы для работников АЗС, которые находятся «на передовой» в связи с наплывом клиентов.

Эта забастовка, которую пока планируется продолжать 24 часа, происходит на фоне логистических трудностей, связанных с войной на Ближнем Востоке и установлением группой верхнего предела цен на топливо, что вызвало ажиотаж среди автомобилистов.

Профсоюз CGT отмечает, что персонал находится «под напряжением», что сказывается на безопасности, учитывая массовое использование временных работников, повторных срочных контрактов и субподряда.

Профсоюз требует, в частности, принятия на постоянную работу всех временных работников и заполнения вакансий с помощью бессрочных трудовых договоров TotalEnergies.

Еще одним поводом для недовольства является заработная плата, которая «застыла на месте и даже уступает минимальной заработной плате в дочерних компаниях группы».

Об этом сообщает France24.

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