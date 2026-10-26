Во Франции сохранят местные ночные комендантские часы после протестов 24 октября, во время которых были задержаны 1435 человек. Об этом заявил министр внутренних дел Лоран Нюньес, сообщает The Rio Times. Президент Эммануэль Макрон должен был посетить Марсель, где планировал говорить о «возвращении порядка».

Задержания и пострадавшие

По данным Нюньеса, более 100 человек были задержаны за ношение оружия. В результате событий пострадали 267 полицейских и жандармов, а также 150 участников протестов. Трое протестующих получили тяжёлые травмы.

Протесты проходили на фоне недовольства стоимостью жизни. 17 октября в нескольких французских городах произошли беспорядки и мародёрство, а 24 октября состоялся новый напряжённый день протестов. Нюньес назвал события 24 октября «контролируемыми», одновременно признав высокий уровень насилия в отношении правоохранителей.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Локальные ограничения

Речь идёт не об общенациональном режиме чрезвычайного положения, а о локальных ограничениях, которые местные власти вводят на определённых территориях в ночное время. В Париже, по данным издания, ограничения охватывают район площади Республики и торговый квартал Ле-Аль в центре города и действуют с 23:00 до 06:00.

Министр предупредил, что суббота, 31 октября, также может быть сложной, а полиция привлечёт «чрезвычайно мощные» силы. Группы движения «жёлтых жилетов» призвали к акциям в этот день. На 5 ноября профсоюзы CFDT, CGT, FO, UNSA и FSU объявили общенациональную забастовку против сокращения бюджетных расходов. Власти не сообщили, будут ли комендантские часы действовать к тому времени.

Читай нас в