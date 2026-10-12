Во Франции задержали 14-летнего после стрельбы в школе — France 24

Во французском городе Обань, расположенном недалеко от Марселя, в школе Лаканаль в результате стрельбы были ранены двое сотрудников учреждения. Французские власти задержали в связи с инцидентом 14-летнего мальчика.

Стрельба в школе

Как сообщает France 24, стрельба произошла утром в понедельник, 12 октября 2026 года. Министр образования Франции Эдуар Жеффре заявил, что двое сотрудников педагогического состава получили огнестрельные ранения.

Подозревают ученика школы

В сообщении на платформе X министр добавил, что в нападении подозревают ученика этой школы. Министр не уточнил информацию о личности подозреваемого.

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По данным полицейского источника, 14-летнего мальчика задержали в понедельник в связи со стрельбой. Этот же источник сообщил, что стрельба, вероятно, велась из охотничьего ружья.

Материал France 24 подготовлен с использованием сообщений Reuters и AFP.

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