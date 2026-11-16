В Англии антидискриминационная организация Kick It Out в сезоне 2025-26 получила рекордные 1744 сообщения о дискриминации в футболе. Это на 25% больше, чем в предыдущей кампании. Количество сообщений о гомофобии выросло на 46% — до 203, сообщает BBC Sport.

Рост жалоб на кричалки

По данным Kick It Out, организация также получила 142 сообщения о массовых дискриминационных кричалках — на 41% больше, чем в сезоне 2024-25, и это самый высокий зафиксированный показатель. Среди таких случаев выросло число гомофобных и трансфобных кричалок.

В частности, в сезоне 2025-26 поступило 24 сообщения о гомофобных кричалках — больше всего за три года. Речь, в частности, идет об оскорбительной кричалке, которая преимущественно направлена против игроков и болельщиков «Челси». Количество сообщений о таких инцидентах сократилось после криминализации этой кричалки в 2022 году.

Kick It Out связывает часть инцидентов с внутренними и мировыми событиями. По оценке организации, после решения Верховного суда по вопросу гендера и запрета Футбольной ассоциации Англии для трансгендерных женщин играть в женском футболе произошел всплеск трансфобных оскорблений.

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Инициативы клубов и представительство

В прошлом сезоне Премьер-лига запустила инициативу Premier League With Pride, приуроченную к февралю и Месяцу истории ЛГБТК+. В сезоне 2026-27 для нее проведут два тура матчей, чтобы все 20 клубов лиги имели домашнюю игру в этот период. Центральная акция в ноябре не запланирована.

В то же время Премьер-лига прекратила сотрудничество с кампанией Stonewall Rainbow Laces до сезона 2025-26. Во время последней кампании, проходившей с 29 ноября по 5 декабря 2024 года, капитан «Ипсвича» Сэм Морси отказался носить радужную капитанскую повязку, а «Манчестер Юнайтед» отменил использование тематической куртки после возражений Нуссаира Мазрауи.

Kick It Out собрала данные о руководящих командах 17 из 20 клубов Премьер-лиги: лишь 0,3% людей на этих должностях открыто идентифицируют себя как представители сообщества ЛГБТК+. Среди старших тренеров в 11 клубах, ответивших на запрос, таких людей не было. В то же время в этом сезоне все 20 клубов Премьер-лиги имеют отдельные группы болельщиков ЛГБТК+.

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