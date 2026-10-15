В Гайане правоохранители задержали лидера оппозиционной партии We Invest in Nationhood Азруддина Мохамеда и еще двух мужчин после стрельбы возле дома старшего суперинтенданта полиции Према Нарине. Нарине дает показания в производстве по экстрадиции Мохамеда в США, сообщает TimesLIVE.

Версия полиции

Согласно заявлению полиции Гайаны, во вторник ночью Нарине заметил автомобиль, который проехал мимо его дома, а затем вернулся. Когда машина приблизилась, офицер услышал звук, который, по его мнению, был выстрелом. Полицейский укрылся и сделал несколько выстрелов в сторону автомобиля, после чего тот уехал.

Позднее правоохранители остановили автомобиль и задержали Мохамеда и двух других пассажиров. Во время обыска, по данным полиции, в машине нашли огнестрельное оружие и боеприпасы. Правительство Гайаны заявило, что Мохамед и его спутники снимали дом Нарине, а выстрелы якобы прозвучали из их автомобиля. Власти также утверждают, что найденное оружие не имело лицензии.

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Позиция Мохамеда

Офис Азруддина Мохамеда опроверг, что он владел оружием, обнаруженным после инцидента, и заявил, что его могли подбросить полицейские. Там также утверждают, что троих задержанных избили и угрожали им. Представители партии назвали стрельбу покушением на Нарине и заявили, что Мохамед остается под стражей.

Прокуроры США обвиняют Мохамеда и его отца Назара Мохамеда в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег через золотодобывающую экспортную компанию Mohamed’s Enterprise. Оба отрицают нарушения и оспаривают экстрадицию в суде. Азруддина Мохамеда избрали лидером оппозиции в январе, а We Invest in Nationhood получила 16 из 65 мест в парламенте на всеобщих выборах 2025 года.

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