В Газе почти 44 тысячи человек живут в зданиях, требующих сноса — Euronews
В секторе Газа более 2300 поврежденных зданий, в которых до сих пор живут почти 44 тысячи человек, требуют полного или частичного сноса. Об этом говорится в предварительных оценках Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, сообщает Euronews. Люди не покидают небезопасные жилища, поскольку не имеют альтернативного укрытия перед сезоном дождей.
Житель Аль-Муграки в центральной части Газы Абдулла Сиям рассказал, что после обстрелов соседних домов на потолке его жилища появились трещины. Во время дождя семья переносит матрасы в единственный угол дома, где крыша не протекает. Его соседка Мариам Абу Хазейн собирает воду в емкости и выгоняет ее из комнат и ванной.
Рост цен на палатки и брезент
Жители Газы также сталкиваются с ростом стоимости материалов для временного жилья. На рынке Дейр-эль-Балаха цена брезента выросла со 120 до 180 шекелей, а большие полотнища стоят около 230 шекелей. Купольная палатка подорожала с 1300 до 1700 шекелей.
Переселенец из Хан-Юниса Ахмед ас-Сикали сообщил, что потратил примерно 1200 шекелей на укрепление палатки: приобрел древесину для балок и два брезента. Согласно оценке Норвежского совета по делам беженцев, проведенной в июне, 71% опрошенных семей, живущих в поврежденных зданиях, не могут оплатить ремонтные материалы.
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Риск обрушений и ограничения помощи
16 сентября в городе Газа обрушился жилой дом Аль-Саада. По данным гражданской обороны Газы, погибли 21 человек, в том числе 12 детей и пять женщин. Представитель службы Махмуд Басаль заявил, что жителей предупреждали об опасности, однако они остались из-за отсутствия другого жилья. В течение следующих 24 часов служба получила около 150 обращений от людей, находящихся в опасных зданиях.
Норвежский совет по делам беженцев заявил, что израильские власти в августе согласовали ввоз 36 960 единиц древесины и 660 комплектов экстренного жилья, однако впоследствии заблокировали их въезд в Газу. Координатор деятельности правительства Израиля на палестинских территориях сообщил международным СМИ, что тяжелая техника и материалы для восстановления не будут пропускаться до разоружения ХАМАС, обвинив группировку в использовании гуманитарной помощи; ХАМАС это отрицает.
По данным ООН, по состоянию на 18 сентября кластер по вопросам жилья получил 26% необходимого финансирования, общий объем которого составляет 193,7 млн долларов. Обследование более 400 мест размещения переселенцев выявило 217 локаций со средним или высоким риском затопления, где находятся около 235 тысяч человек.