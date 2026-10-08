В секторе Газа, Палестина, число пациентов, нуждающихся в диализе, сократилось примерно с 1400 до 600. Генеральный директор Министерства здравоохранения Газы Мунир аль-Бурш связал это со смертями людей, которые не могли регулярно получать необходимое лечение.

Как сообщает Anadolu Agency, аль-Бурш также заявил, что тысячи людей с хроническими заболеваниями, в частности гипертонией и диабетом, умерли во время войны из-за трудностей с доступом к медицинской помощи и лекарствам. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов в сентябре фиксировало дефицит препаратов для лечения хронических заболеваний, в том числе болезней почек.

Потребность в операциях

По словам чиновника, с начала войны ранения получили более 174 тысяч человек. Он отметил, что каждому из них первоначально требуется в среднем не менее трех операций, а общая потребность составляет почти полмиллиона сложных хирургических вмешательств.

Аль-Бурш заявил, что система здравоохранения Газы не располагает ресурсами для проведения таких операций. По его словам, медицинские услуги в анклаве остаются в кризисном состоянии, несмотря на прекращение огня, а пациенты сталкиваются с последствиями повреждения больниц, нехваткой лекарств, медицинских материалов и топлива для генераторов.

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По данным аль-Бурша, дефицит коек и жизненно необходимых медикаментов достиг 52%, а медицинских расходных материалов — 56%. Он также утверждает, что с начала израильского наступления в Газу не поступало новое медицинское оборудование.

Эвакуация и нехватка медиков

Более 20 тысячам пациентов и раненых срочно требуется лечение за пределами анклава, по словам руководителя Минздрава Газы. Аль-Бурш заявил, что Израиль не выполнил договоренности, предусматривавшие выезд примерно 300 пациентов в день: сейчас ежедневно могут выехать около 25 человек. ООН в апреле сообщала, что в медицинской эвакуации нуждались более 18 500 пациентов, в том числе около 4 тысяч детей.

Аль-Бурш также утверждает, что Израиль удерживает более 88 врачей-специалистов, среди которых старшие хирурги, и препятствует въезду в Газу иностранных медицинских миссий. Он призвал к международному давлению для допуска лекарств и оборудования, восстановления больниц и эвакуации раненых.

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