В Греции задержали двух граждан страны и гражданина Албании, которых подозревают в краже медных газовых труб из здания в центральной части Афин. По версии властей, повреждение газовой инфраструктуры вызвало утечку, которая привела к взрыву 25 сентября. Об этом сообщает Cyprus Mail.

Шестеро погибших в районе Плака

Взрыв произошел в туристическом районе Плака в Афинах. В результате погибли шесть человек, в том числе четверо граждан США. Инцидент произошел ранним утром, когда один из жителей здания включил свет.

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Версия следствия

Эксперты подразделения пожарной службы, расследующего преступления, пришли к выводу, что за несколько часов до взрыва подозреваемые демонтировали части медных труб и повредили основную систему подачи природного газа двухэтажного здания. По данным пожарной службы, это привело к утечке газа. Ожидается, что задержанные предстанут перед прокурором в пятницу.

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