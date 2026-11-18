Правоохранительные органы Грузии активизировали рейды в барах и ресторанах, а также начали массово останавливать иностранцев на улицах для проверки документов. Особое внимание силовики уделяют мигрантам из России, часть из которых нарушает правила пребывания после истечения срока безвизового года.

По данным Министерства внутренних дел Грузии, только за январь–сентябрь 2026 года из страны депортировали 254 гражданина РФ, тогда как за весь прошлый год этот показатель составил 73 человека. К началу октября миграционная полиция проверила более 20 тысяч иностранцев.

Из-за ужесточения контроля и повышения штрафов за просрочку сроков пребывания (от 1000 до 3000 лари с запретом на въезд) многие россияне начали покидать Грузию, выбирая для дальнейшего переезда Сербию, Армению и другие европейские страны. В то же время российские политические эмигранты и активисты выражают опасения из-за возможных экстрадиций и давления со стороны силовиков.

Источник: Deutsche Welle.

Страх новой мобилизации в России достиг самого высокого уровня за три года. В третьем квартале 2026 года россияне массово уезжали в Грузию, Армению и Сербию на фоне слухов о новой волне мобилизации. Общее количество граждан РФ, отправившихся в эти три популярные среди антивоенных эмигрантов страны, стало рекордным за последние 17 лет. Об этом свидетельствует статистика пограничной службы ФСБ.

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