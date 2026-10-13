В Японии в конце 2025 финансового года 1,55 млн человек имели три или более необеспеченных и негарантированных займа, полученных у кредиторов. Этот финансовый год завершился в марте 2026 года. Число таких заемщиков стало самым высоким за последние 12 лет.

Данные кредитного центра

Данные обнародовал Japan Credit Information Reference Center, который управляет кредитной информацией физических лиц. Как сообщает The Japan Times, все больше людей в стране имеют долги перед несколькими кредиторами, в том числе компаниями потребительского финансирования. Материал в издании опубликован со ссылкой на агентство Jiji.

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Возможное влияние инфляции

По данным издания, рост цен мог способствовать увеличению числа займов для покрытия повседневных расходов. Это объяснение приводится как возможный фактор, а не как установленная причина. Статистика охватывает людей, имеющих как минимум три необеспеченных и негарантированных займа, а не всех заемщиков в стране.

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