Окружной суд города Цу в Японии приговорил 55-летнюю бывшую водительницу грузовика Мицуйо Мидзутани к семи годам лишения свободы по делу об аварии на скоростной автомагистрали, в которой погибли шесть человек, среди них трое детей. Как сообщает The Japan Times, суд назначил наказание, которого требовало обвинение.

Столкновение на автомагистрали

Авария произошла 20 марта перед рассветом на автомагистрали Син-Мэйсин в городе Камеяма префектуры Миэ. Согласно решению суда, Мидзутани управляла грузовиком на скорости около 82 км/ч, превышая установленный лимит, и смотрела в смартфон.

Грузовик врезался в очередь автомобилей, стоявших в пробке. В результате столкновения погибли 56-летний Кэйдзо Такаминэ из города Сока в префектуре Сайтама, 45-летний Кодзи Мацумото и четверо членов его семьи из города Фукурои в префектуре Сидзуока.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Версия обвинения

Во время судебного разбирательства прокуратура заявила, что в момент аварии Мидзутани примерно 13 секунд смотрела TikTok в смартфоне.

7 октября транспортную компанию из Хиросимы и ее президента передали в прокуратуру по подозрению в требовании незаконной сверхурочной работы от пятерых водителей грузовиков, среди которых была Мидзутани.

Читай нас в