В Калифорнии двух граждан Китая — Лирена Лая и Юаньцэ Ченя — приговорили к 30 месяцам федерального заключения после признания вины в деятельности по указаниям Министерства государственной безопасности КНР. После освобождения они также должны будут провести три года под надзором, сообщает The Hindu.

Вербовка американских военных

По данным Министерства юстиции США, мужчины пытались вербовать американских военнослужащих для шпионажа в пользу Пекина. Они собирали информацию о персонале и объектах Вооруженных сил США, а также пытались привлечь источники разведывательной информации среди военных.

Американское ведомство заявило, что Лай и Чень вели скрытую разведывательную деятельность в США. В частности, они содействовали передаче наличных денег через тайники в обмен на сведения, связанные с национальной безопасностью США.

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Деятельность в интересах китайской разведки

Лай прибыл в США по туристической визе и вовлек в схему Ченя, который имеет статус постоянного жителя Соединенных Штатов. Сначала Лай был посредником между Ченем и сотрудниками китайской разведки, а затем Чень начал получать указания напрямую от своего куратора.

По информации Минюста США, оба мужчины работали на структуру китайского правительства, отвечающую за внешнюю разведку и контрразведку, как минимум с мая 2021 года. Их задержали в июне 2025 года. Позже они признали вину в сговоре с целью действовать в качестве агентов иностранного правительства без предварительного уведомления генерального прокурора США, а также в деятельности в качестве агентов иностранного правительства без такого уведомления.

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