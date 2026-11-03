В Калифорнии голосуют за единовременный налог для миллиардеров — France 24

В американском штате Калифорния во вторник голосуют по инициативе о введении единовременного налога для миллиардеров. Средства от него предлагают направить на финансирование системы здравоохранения штата. Об этом сообщает France 24.

Налоговая инициатива

Инициатива предусматривает единовременный налог именно для миллиардеров. Ее цель — финансирование системы здравоохранения Калифорнии. France 24 называет этот план знаковым.

Телеканал посвятил голосованию отдельный сюжет. В нем рассматриваются предлагаемый налог и его возможное значение для системы здравоохранения штата.

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Падение цен на нефть

В том же выпуске France 24 также сообщил о резком снижении мировых цен на нефть в преддверии промежуточных выборов в США. Котировки Brent и WTI упали примерно на 8%.

По данным телеканала, это произошло после того, как Иран заявил об интенсивных переговорах о мире через посредников. Тегеран также сигнализировал о готовности вновь открыть Ормузский пролив, если США примут его условия.

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