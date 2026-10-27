В Калифорнии уже много лет продолжается война между двумя колониями муравьев, приводящая к миллионным потерям

В Южной Калифорнии аргентинские муравьи на протяжении многих лет ведут масштабную борьбу за территорию. В противостоянии между двумя суперколониями гибнут миллионы насекомых, а сражения ведутся за пределами их огромных владений.

Этот вид попал в США из Южной Америки через международную торговлю. У них действует редкая форма организации, которую называют униколониальностью. Муравьи из разных гнезд не сражаются между собой, а мирно сотрудничают. Благодаря низкому генетическому разнообразию они распознают друг друга по запаху и считают родственниками.

Так образовались огромные суперколонии. Самая большая из них простирается вдоль побережья Калифорнии почти на тысячу километров. Рядом с ней возникло несколько меньших конкурирующих группировок.

Когда встречаются представители разных суперколоний, любая дружба мгновенно исчезает. Учёные опубликовали исследование в журнале Molecular Ecology, где описали 16 зон столкновения между тремя враждующими суперколониями. В течение полугода учёные еженедельно посещали эти участки. Границы владений оказались очень чёткими и резкими.

Схватки вспыхивали во время 40 % проверок. В каждой такой стычке гибло в среднем около 15 тысяч рабочих муравьев. Только у озера Ходжес в Калифорнии за шесть месяцев наблюдений погибло не менее 15 миллионов насекомых.

Генетический анализ показал, что чем сильнее генетическое различие между колониями, тем выше уровень агрессии. При этом расстояние между гнездами не имело никакого значения. Генетический обмен между враждующими лагерями был практически нулевым. То есть даже годы соседства не заставили их сблизиться.

Эта война напоминает классический позиционный тупик в человеческих конфликтах. Несмотря на миллионы убитых бойцов, линия фронта за время наблюдений почти не сдвинулась с места. Ни одна из сторон не смогла захватить чужую территорию.

В животном мире часто действует правило привыкания, когда соседи со временем становятся менее агрессивными друг к другу. Однако аргентинские муравьи не умеют заключать мир. Любая встреча на границе неизбежно заканчивается смертью.

Источник: Interesting Engineering

Напомним, на юге Украины обнаружили самое крупное в Европе насекомое.

Учёные проанализировали окаменелость насекомого возрастом 324 миллиона лет.

Насекомые впервые в мире получили юридически гарантированные права.

Читай нас в