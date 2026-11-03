Федеральные прокуроры США в Калифорнии подали уголовные жалобы против шести законных постоянных жителей страны, имеющих грин-карты. Как сообщает The Guardian, 2 ноября федеральный прокурор Центрального округа Калифорнии Билл Эссайли заявил, что их преследуют по подозрению в незаконной регистрации для голосования и предоставлении ложных сведений в заявлениях о натурализации.

Все шестеро законно проживают в США, однако не имеют права голосовать. По версии следствия, они зарегистрировались как избиратели, а позднее при подаче заявлений на гражданство указали, что ранее не регистрировались для участия в выборах. В жалобах также отмечается, что эти люди голосовали в последние годы, однако отдельных обвинений непосредственно в незаконном голосовании им не предъявили.

Пятерых фигурантов задержали

По словам Эссайли, пятеро из шести фигурантов уже арестованы. Среди них есть уроженцы Мексики, Израиля, Филиппин, Канады и Ирана. Каждому вменяют по одному эпизоду предоставления ложных сведений в заявлении о натурализации; максимальное наказание, по данным прокуроров, составляет до пяти лет лишения свободы.

Дела основаны на первоначальных жалобах, составленных агентами Министерства внутренней безопасности США. Формальные обвинительные заключения в отношении этих людей еще не выдвигались, также не было сразу известно, есть ли у всех них адвокаты.

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Один из фигурантов — 52-летний уроженец Канады, который, согласно жалобе, проживает в США более 40 лет. Следствие утверждает, что он дважды незаконно голосовал, а затем пытался отменить регистрацию. Другой обвиняемый, 43-летний уроженец Филиппин, находится в США с 1992 года; по данным следствия, он голосовал несколько раз с 2020 года.

Спор вокруг бюллетеней

Новые дела рассматриваются на фоне иска Министерства юстиции США, которое требует от избирательных органов Калифорнии отложить около 20 тысяч бюллетеней. Прокуроры заявляют, что они могут принадлежать людям без американского гражданства, которые якобы мошеннически зарегистрировались как избиратели. Власти штата оспаривают надежность методологии и списка федеральных прокуроров и предупреждают о риске лишения граждан США права голоса.

По данным издания, несколько судей отклонили требования Минюста, а Верховный суд США 2 ноября не удовлетворил апелляции администрации Дональда Трампа. Представители избирательных органов округов Калифорнии заявляли, что полученные от ведомства списки содержали многочисленные ошибки. Правозащитная группа в своем анализе также указала, что более 40% лиц из списка не удалось найти в реестрах избирателей штата.

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