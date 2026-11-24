На ежегодный парламентский ужин в Канаде пригласили комиков, сыгравших президента США Дональда Трампа и премьер-министра страны Марка Карни. Во время мероприятия в Оттаве политики и журналисты стали свидетелями сатирического выступления, посвященного американскому лидеру.

Официальное мероприятие состоялось 21 ноября. На сцену вышел комик Марк Крич, который появился в образе двойника Дональда Трампа.

«Он такой популярный, почти такой же популярный, как и я», — заявил комик, перевоплотившись в президента США.

Во время выступления Крич скопировал характерную манеру Трампа пожимать руки. Он обменялся крепкими рукопожатиями с Марком Карни и ещё одним двойником, находившимся на сцене.

Премьер-министр Канады не остался в стороне и сам присоединился к шуткам над американским президентом. В частности, Карни пошутил над роскошным обновлением интерьера Овального кабинета, который Трамп украсил золотыми элементами и позолоченным декором.

«Это непростая аудитория. А я бывал в Овальном кабинете. Один. С его новым дизайнером интерьера», — заявил канадский премьер, пишет The Washington Post.

Parliamentary Press Gallery Dinner — это ежегодный ужин парламентской пресс-галереи Канады, на который собираются журналисты и политики в вечерних нарядах.

По традиции лидеры политических партий произносят во время мероприятия остроумные и саркастические речи, шутя над собой, политическими оппонентами и актуальными событиями.

Об этом сообщает The Independent.

Напомним, президент США Дональд Трамп 25 ноября, в среду, примет генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Переговоры состоятся в штате Флорида.

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