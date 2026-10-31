В Казахстане объявили в международный розыск владельца Pin-Up Пунина и его жену

В Казахстане Дмитрий Пунин и его супруга Марина Ильина объявлены в международный розыск. Их подозревают в организации незаконного онлайн-казино на территории страны.

Согласно обнародованному сообщению, их имена появились на официальном портале Казахстана в разделе розыска лиц. Ранее, в августе, супруги фигурировали среди подозреваемых по делу о нелегальном игорном бизнесе.

Расследование началось после журналистских публикаций в начале 2025 года. В них утверждалось, что букмекерская контора Pin-Up, официально зарегистрированная в Казахстане, перенаправляла пользователей на сайты онлайн-казино, деятельность которых в стране запрещена.

После этого Агентство по финансовому мониторингу Казахстана возбудило дело о незаконном игорном бизнесе. По версии следствия, сотрудники банков помогали выводить средства, которые граждане проигрывали в онлайн-казино. Общая сумма таких операций, по приведенным данным, могла составить 100 млрд тенге.

В деле также фигурируют другие лица, которых подозревают в содействии организации и финансовом сопровождении незаконного бизнеса. В частности, ранее в розыск были объявлены вероятные участники этой схемы.

В то же время объявление в розыск не означает доказательства вины. Окончательные выводы о причастности фигурантов должен установить суд.

В кипрском Лимасоле неизвестные открыли огонь по фасаду винного бутика PUNIN WINE, принадлежащего бизнесмену Дмитрию Пунину.

На Кипре продолжается борьба с отмыванием «кровавых» российских миллиардов через нелегальный игорный бизнес, а также с попытками легализации военных преступников в ЕС.

В августе 2025 года правоохранительные органы взыскали с российского онлайн-казино Pin-Up 2,6 млрд грн в доход государственного бюджета Украины.

Читай нас в