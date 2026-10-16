В Кении Совет по административному пересмотру государственных закупок (PPARB) разрешил Независимой избирательной комиссии и комиссии по границам (IEBC) продолжить тендер на интегрированную систему управления выборами, сопутствующее оборудование, поддержку и техническое обслуживание. Закупка стоимостью 6,5 млрд кенийских шиллингов является частью подготовки к всеобщим выборам 2027 года.

Как сообщает Nation Kenya, PPARB отклонил жалобу компании Leading Edge Limited, которая пыталась остановить процедуру. Совет также обязал компанию выплатить ответчикам 2 млн шиллингов судебных издержек, поскольку заявитель не доказал нарушений законодательства о закупках.

Требования к участникам

IEBC опубликовала обновленный тендер 17 сентября, а крайним сроком подачи заявок было 2 октября. Среди требований к участникам — опыт поставки не менее 50 тысяч устройств, выполнение работ в двух странах и рекомендации от пяти клиентов.

Leading Edge Limited подала заявление 30 сентября, за два дня до завершения приема заявок. Компания оспаривала квалификационные требования, время для реагирования на изменения и разъяснения к тендеру, а также ограничения относительно совместных предприятий и опыта субподрядчиков. Она заявляла, что требования чрезмерно сосредоточены на опыте поставки избирательных технологий и могут исключить компании с опытом работы в крупных государственных информационных системах.

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Выводы PPARB

IEBC настаивала, что условия необходимы для сложной избирательной системы. Комиссия отмечала, что опыт работы с другими биометрическими системами не обязательно доказывает способность поставщика развернуть и поддерживать технологии в избирательной среде. Она также объяснила необходимость одного поставщика четким определением договорной ответственности.

PPARB установил, что Leading Edge Limited не доказала, что изменения в тендерной документации причинили ей достаточный ущерб для остановки закупки. Совет также рассмотрел противоречие относительно местной преференции: один раздел предусматривал 15-процентную маржу, тогда как таблица данных тендера указывала, что она не применяется. Совет решил, что приоритет имеет конкретное положение таблицы, поэтому заявки будут оцениваться без такой маржи.

Это уже вторая жалоба относительно закупки. 3 сентября PPARB частично удовлетворил обращение Galadirel Investments Limited и обязал IEBC устранить недостатки в технических спецификациях, критериях оценки, надлежащей проверке и требованиях к ключевому персоналу. После этого комиссия опубликовала обновленный тендер.

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