В Китае число тайваньцев, о пропаже которых сообщили, которых задержали для допроса или которые, вероятно, столкнулись с ограничениями свободы передвижения, выросло до 458. Это на четыре случая больше, чем неделей ранее, сообщает Taipei Times со ссылкой на статистику Совета по делам материкового Китая Тайваня.

Статистика по категориям

По состоянию на пятницу о 175 тайваньцах сообщили как о пропавших без вести, тогда как неделей ранее таких случаев было 173. Число задержанных для допроса выросло с 39 до 41 человека.

Еще 242 тайваньца содержались под стражей китайских властей; по сравнению с предыдущей неделей этот показатель не изменился. Данные касаются случаев, произошедших в этом году во время поездок тайваньцев в Китай. Предыдущая статистика охватывала дела по 8 октября.

Задержания последователей И-Куань Дао

Генеральный секретарь Фонда обменов через Тайваньский пролив Ло Вэньцзя заявил, что с апреля по июль в Китае ежемесячно задерживали по одному тайваньскому последователю религиозной группы И-Куань Дао. По его словам, ни один из четырех задержанных до сих пор не был освобожден.

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В апреле задержали тайваньца, жившего в провинции Фуцзянь и имевшего китайское разрешение на проживание. В мае речь шла о тайваньском преподавателе, работавшем в Дунгуане провинции Гуандун, в июне — о предпринимателе, базировавшемся в Шэньчжэне, а в июле — о тайваньце, который после выхода на пенсию переехал в Чжанчжоу в Фуцзяни.

Ло Вэньцзя отметил, что все четверо являются последователями И-Куань Дао и длительное время жили или работали в Китае. Он призвал последователей этой религиозной группы вернуться на Тайвань и заявил, что уровень риска поездок в Китай для них следует повысить до красного.

По словам Ло, в октябре 2024 года трех тайваньских последователей И-Куань Дао в Китае привлекли к ответственности по статье 300 Уголовного закона КНР и приговорили к лишению свободы на сроки от двух до трех лет. Один из них до сих пор отбывает наказание, второй после его завершения вернулся на Тайвань, а третий уже отбыл срок, но пока не смог вернуться.

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