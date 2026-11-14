В китайском городе Хэган двухкомнатную квартиру площадью 68 квадратных метров продали на интернет-аукционе за 11 юаней. Жилье расположено на седьмом этаже жилого дома в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. О необычной продаже сообщает Polsat News.

Тысячи участников аукциона

Торги прошли на платформе Alibaba Auction в рамках акции к Double 11 — крупнейшему в Китае фестивалю онлайн-покупок, который сравнивают с американским Black Friday. По данным South China Morning Post, в торгах приняли участие более 1,6 тысячи желающих.

Стартовая цена квартиры составляла один юань, а шаг повышения ставки — 0,01 юаня. Максимальная ставка была установлена на уровне 11 юаней. Победителем стал анонимный покупатель из региона Цзянсу-Чжэцзян, который первым предложил предельную сумму. Аукцион завершился 5 ноября, за это время поступила 1001 ставка.

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Расходы покупателя и рыночная цена

Менеджер Лю из аукционного дома Shenyang Hengyu Tongda сообщил, что в рамках промоакции были выставлены два жилья в Хэгане. По его словам, разницу между рыночной стоимостью квартиры и акционной ценой покрывает платформа Alibaba Auction.

Местные сервисы по продаже недвижимости оценивают этот объект примерно в 40 тысяч юаней. Покупатель во время прямой трансляции аукциона заявил, что не планирует переезжать в провинцию Хэйлунцзян и хочет использовать квартиру для зимних поездок. Помимо стоимости приобретения и комиссий платформы, ему придется заплатить около 2 тысяч юаней налога на приобретение недвижимости.

Подобная акция уже проводилась

В ноябре 2024 года в провинции Шаньдун женщина приобрела за 11 юаней 40-метровую квартиру у моря, которую оценивали менее чем в 50 тысяч юаней. Юрист Ван Юйчэнь из пекинской юридической фирмы Jinsu предостерег, что дешевые объекты на аукционах могут иметь скрытые проблемы, в частности неясные документы о праве собственности, неуплаченные налоги, долги за содержание или дорогостоящие судебные споры.

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