В Китае задержали топ-менеджера нефтяной корпорации CNPC, связанной с Россией
Китайские правоохранительные органы начали антикоррупционное расследование в отношении заместителя генерального директора государственной энергетической компании CNPC Се Цзюня. Его подозревают в серьезных нарушениях дисциплины и закона.
О начале расследования 22 ноября сообщила Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины (CCDI). По её данным, чиновник проходит дисциплинарную проверку и находится под надзорным расследованием CCDI и Национальной надзорной комиссии.
Китайские власти не раскрыли подробностей возможных нарушений. Формулировка о «серьезных нарушениях дисциплины и закона» в официальных сообщениях КНР обычно используется в делах, связанных с коррупцией.
Сэ Цзюнь большую часть карьеры проработал в подразделении CNPC, занимающемся добычей нефти и газа на юго-западе Китая. В 2020 году его перевели в штаб-квартиру корпорации, где он возглавил департамент планирования. В январе 2022 года Се был назначен заместителем генерального директора компании. Об этом пишет South China Morning Post.
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