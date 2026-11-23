Китайские правоохранительные органы начали антикоррупционное расследование в отношении заместителя генерального директора государственной энергетической компании CNPC Се Цзюня. Его подозревают в серьезных нарушениях дисциплины и закона.

О начале расследования 22 ноября сообщила Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины (CCDI). По её данным, чиновник проходит дисциплинарную проверку и находится под надзорным расследованием CCDI и Национальной надзорной комиссии.

Китайские власти не раскрыли подробностей возможных нарушений. Формулировка о «серьезных нарушениях дисциплины и закона» в официальных сообщениях КНР обычно используется в делах, связанных с коррупцией.

Сэ Цзюнь большую часть карьеры проработал в подразделении CNPC, занимающемся добычей нефти и газа на юго-западе Китая. В 2020 году его перевели в штаб-квартиру корпорации, где он возглавил департамент планирования. В январе 2022 года Се был назначен заместителем генерального директора компании. Об этом пишет South China Morning Post.

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