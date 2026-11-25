В пещере Чуаньшаньдун в китайском регионе Гуанси археологи нашли зуб возрастом не менее 100 800 лет, который может принадлежать представителю ранее неизвестной линии древних людей. Исследование формы зуба и белков его эмали показало сочетание признаков, не соответствующее известным восточноазиатским представителям рода Homo, сообщает Live Science.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature, ученые описали четыре изолированных зуба из двух пещерных памятников в Гуанси — Лунчуаньдун и Чуаньшаньдун. Согласно уран-серийному датированию, моляр и премоляр из Лунчуаньдуна датируются периодом примерно от 104 500 до 42 600 лет назад. Два премоляра из Чуаньшаньдуна имеют возраст не менее 100 800 лет и, по мнению исследователей, могли принадлежать одному человеку.

Признаки денисовцев

Наследственные признаки зубов из Лунчуаньдуна оказались похожими на ранее идентифицированные останки денисовцев. По мнению авторов работы, это свидетельствует о том, что родственная денисовцам группа жила на юге Китая в позднем плейстоцене.

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Премоляры из Чуаньшаньдуна отличались от этих образцов. Они имели сложную корневую систему, типичную для Homo erectus, но также более симметричную коронку, которая больше соответствует Homo sapiens. Анализ белков эмали одного зуба из Чуаньшаньдуна и зубов из Лунчуаньдуна также показал, что все они принадлежали особям мужского пола по хромосомным признакам.

Необходимы дополнительные данные

Некоторые варианты белков в образце из Чуаньшаньдуна ранее обнаруживали только у Homo erectus и Homo antecessor. Авторы исследования отметили, что анализ белков указывает на сестринскую группу по отношению к общим предкам неандертальцев, денисовцев и Homo sapiens. В то же время необычный набор древних белков также может объясняться скрещиванием с Homo erectus.

Соавтор работы Цяомэй Фу, директор лаборатории древней ДНК Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук, подчеркнула, что называть находку новой группой людей пока преждевременно. Антрополог Джон Хокс, не участвовавший в исследовании, также отметил, что палеопротеомика является относительно новым методом. Поэтому пока неясно, был ли выявленный вариант белка у Homo erectus, денисовцев или другой популяции.

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