В Колумбии тысячи людей 14 октября вышли на улицы Боготы и других крупных городов, протестуя против экономической политики и политики безопасности президента Абелардо де ла Эсприэльи. К акциям присоединился бывший президент Густаво Петро. Al Jazeera сообщает, что протесты стали первым днем общенациональной кампании, которую возглавил Петро. В них участвовала коалиция оппозиционных партий, профсоюзов, коренных народов и общественных движений.

Сокращение государственных расходов

Участники протестов заявляют, что под угрозой оказались реформы, введенные во время президентства Петро: расширение доступа к государственным университетам, повышение минимальной заработной платы и усиление защиты труда. Они также выражали обеспокоенность возможными сокращениями в сфере здравоохранения.

Конгресс Колумбии должен до вторника утвердить бюджет на 2027 финансовый год. Союзники де ла Эсприэльи продвигают предложения по сокращению государственных расходов в рамках политики жесткой экономии. Президент, вступивший в должность в августе, обещал отойти от левого курса своего предшественника и проводить политику свободного рынка.

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Перед протестами правительство ввело новые правила для полиции, расширяющие полномочия правоохранителей быстрее реагировать на вандализм или препятствование доступу к жизненно важным услугам. Де ла Эсприэлья заявил, что право на протест уважают, однако насилие, вандализм и блокировки терпеть не будут.

Критика связей с Израилем

Часть демонстрантов несла палестинские флаги и критиковала шаги новой администрации в отношении Израиля. В тот же день правительство де ла Эсприэльи открыло посольство Колумбии в Иерусалиме. Во время президентства Петро страна разорвала дипломатические отношения с Израилем из-за войны в Газе, а новая администрация начала восстанавливать эти связи.

Петро написал в социальных сетях, что мобилизации стали сигналом тревоги через два месяца после начала работы нового правительства. Критики правительства одновременно отмечали, что протесты на этой неделе в основном были мирными.

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