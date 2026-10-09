В Колумбии обнаружили новый вид гигантской водяной лилии благодаря Instagram

Учёные описали новый вид рода Виктория — колумбийскую гигантскую водяную лилию Victoria colombiana, размер которой достигает двух метров в поперечнике. Открытие стало возможным благодаря сочетанию публикаций в социальных сетях, спутниковых снимков и экспедиции в затопленный тропический лес.

История началась с поста в Instagram, на котором ботаник Карлос Магдалена заметил растение на фотографиях, сделанных Джереми Харрисом в колумбийском регионе Инирида. Харрис, который руководит питомником плотоядных растений в США, в то время не осознавал значения своего снимка, ошибочно идентифицировав новый вид как более распространённую V. amazonica. После анализа спутниковых снимков Карлос Магдалена вместе с Маурисио Берналом и местными гидами, в частности лодочником Густаво Мело, организовал экспедицию, в ходе которой в условиях ограниченного времени удалось найти цветущие экземпляры.

Исследователи отмечают, что это достижение объединило знания коренных народов и садоводов с современными технологиями, напоминая о необходимости защиты дикой природы.

Об этом пишет Phys.org.

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