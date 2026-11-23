Американские законодатели из обеих политических партий поставили под сомнение решение совета директоров Nvidia о восстановлении Дженсена Хуанга в должности генерального директора компании.

Сенатор-демократ Элизабет Уоррен, которая с января возглавит Комитет по банковскому делу Сената, назвала возвращение Хуанга «необдуманным» и подчеркнула, что совет директоров Nvidia должен ответить Конгрессу на вопросы о соблюдении компанией требований экспортного контроля США.

«Возвращение Дженсена Хуанга лишь усиливает насущную необходимость принять двухпартийные законопроекты об экспортном контроле и гарантировать, что Nvidia не будет лоббировать отмену этих ограничений и не подвергать нашу национальную безопасность риску», — заявила Уоррен.

Председатель Комитета Сената США по банковскому делу Тим Скотт сообщил, что 3 декабря Хуанг выступит на открытом заседании комитета. Законодатели расследуют обвинения в его связях с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что возвращение Хуанга свидетельствует о необходимости срочно ужесточить законодательные ограничения на экспорт американских микросхем в Китай.

«Демократы используют все свои полномочия, чтобы расследовать любые противоправные действия администрации Трампа, Хуанга, других руководителей Nvidia и любого, кто ставит финансовую выгоду выше нашей национальной безопасности», — заявил Шумер.

Высокопоставленный демократ в Комитете по разведке Палаты представителей Джим Хаймс заявил, что Хуанг также должен принять участие в закрытом брифинге 1 декабря для трех комитетов Палаты представителей.

В свою очередь республиканец Дон Бейкон заявил, что Nvidia должна искать нового руководителя, а Конгресс должен выяснить, кто одобрил продажу Китаю высокопроизводительных компьютерных чипов.

Демократка Дебби Динджелл назвала решение совета директоров «безответственным», поскольку оно было принято ещё до того, как Конгресс заслушал Хуанга.

«Есть серьезные вопросы, касающиеся национальной безопасности, на которые нужно ответить. Совет директоров должен объяснить, почему он решил действовать дальше, не получив этих ответов», — сказала она.

Республиканец Джон Кертис заявил, что хочет выяснить, какие аргументы убедили совет директоров изменить позицию в отношении Хуанга и кто из представителей американских властей давал ему соответствующие заверения. «На каком основании комитет пришел к выводу, что риска нет? На прошлой неделе совет заявлял, что не намерен восстанавливать его в должности. Мне хотелось бы знать, что изменилось», — отметил сенатор.

Демократ Ричард Нил из Массачусетса также обратил внимание на заявление совета директоров Nvidia о том, что при принятии решения он учел информацию от представителей высших эшелонов власти США.

Губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер, которого называют потенциальным кандидатом в президенты от Демократической партии, также раскритиковал решение Nvidia, назвав его проявлением «жадности и отсутствия ответственности», которые, по его словам, американцы только что отвергли на промежуточных выборах.

Об этом сообщает Reuters.

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