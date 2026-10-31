Расследование демократов в Объединенном экономическом комитете Конгресса США выявило фрагментированную реакцию федеральных властей на кибермошенничество, из-за которой пострадавшим трудно вернуть утраченные средства. Как сообщает TIME, федеральные ведомства не располагают единым полным учетом сумм, потерянных из-за кибермошенничества, средств, изъятых в зарубежных мошеннических центрах, и денег, возвращенных жертвам.

Расследование возглавили сенатор от Нью-Гэмпшира Мэгги Хассан и член Палаты представителей от Вирджинии Дон Бейер. В отчете также отмечается, что власти не создают достаточных стимулов для финансовых учреждений и социальных сетей, чтобы они заранее выявляли и пресекали злоупотребления их сервисами, одновременно защищая конфиденциальность пользователей.

Потери и возврат средств

По данным ФБР, в 2025 году американцы потеряли почти 18 млрд долларов из-за мошеннических схем в интернете — более 2 млн долларов каждый час. Совокупные заявленные потери от интернет-преступлений, к которым относятся более широкие категории правонарушений, составили 20,9 млрд долларов. Это на 26% больше, чем в 2024 году, и примерно втрое больше показателя 2021 года.

ФБР сообщило комитету, что в 2025 году вернуло пострадавшим от мошенничества 336 млн долларов. Секретная служба США вернула жертвам различных мошеннических схем более 770 млн долларов в изъятых активах в 2024 и 2025 финансовых годах; эта сумма включает не только киберпреступления.

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Наибольшие заявленные потери среди возрастных групп пришлись на людей в возрасте от 60 лет: около 7,7 млрд долларов, что на 60% больше, чем в 2024 году. Лица младше 18 лет сообщили почти о 13 млн долларов ущерба по 13 168 жалобам в 2025 году.

Предложения комитета

В отчете призвали принять законодательные изменения, в частности двухпартийный законопроект ReportScams.Gov Act. Он предусматривает единую федеральную стратегию противодействия мошенничеству и центральный ресурс с информацией и помощью для пострадавших.

Авторы расследования также предлагают усилить сотрудничество федеральных органов с финансовыми учреждениями и платформами социальных сетей, а также привлекать к ответственности страны, которые допускают или способствуют деятельности мошеннических центров. Эксперты, опрошенные TIME, связывают рост рисков с использованием социальных сетей, искусственного интеллекта и все более убедительных дипфейков.

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