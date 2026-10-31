В Конституционном трибунале Польши изменили порядок работы на фоне конфликта вокруг руководства

Исполняющая обязанности председателя Конституционного трибунала Польши Анна Корвин-Пьотровская рекомендовала судьям работать за пределами здания суда, а большинство сотрудников освободила от обязанности выходить на работу. Своё решение она объяснила риском нарушений общественного порядка вблизи учреждения.

Анна Корвин-Пьотровская издала распоряжение, согласно которому судьям рекомендовано выполнять свои обязанности за пределами штаб-квартиры Конституционного трибунала. Основанием для такого решения она назвала повышенный риск нарушений общественного порядка вблизи здания.

«Я приостанавливаю исполнение служебных обязанностей, в том числе явку на работу в штаб-квартиру Трибунала, за исключением сотрудников, которых я уведомлю о необходимости явки в штаб-квартиру Трибунала», — говорится в распоряжении.

Кроме того, Корвин-Пьотровская ограничила деятельность Канцелярии Конституционного трибунала и Бюро юридической службы задачами, определенными ею самой.

Также она приостановила работу приемной и распорядилась отправлять корреспонденцию через почтового оператора.

Председатель Конституционного трибунала Польши Богдан Свечковский, которого правительство считает отстраненным, заявил, что документ Корвин-Пьотровской об организации работы суда не имеет юридической силы.

В то же время он объявил для сотрудников учреждения четыре выходных дня — с 3 по 6 ноября.

Напомним, в пятницу на сайте Конституционного трибунала появилось сообщение об отстранении от должностей председателя учреждения Богдана Свечковского и его заместителя Бартоломея Соханского.

В то же время на странице Конституционного трибунала в социальной сети X заявили, что сайт суда взломан, а Богдан Свечковский продолжает исполнять обязанности председателя.

В ночь на субботу у здания Конституционного трибунала собрался митинг оппозиции. Среди протестующих был президент партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Участники акции выломали ворота и пытались проникнуть в здание суда.

Таким образом, конфликт вокруг руководства Конституционного трибунала сопровождается взаимными заявлениями о законности решений, изменениями в организации работы учреждения и протестами у его здания.

Об этом сообщает Polsat News.

Председатель Конституционного трибунала Польши Богдан Свечковский, которого правительство считает отстраненным, обвинил власти в попытке государственного переворота и покушении на конституционный орган государства.

В Варшаве у здания Конституционного трибунала правоохранители задержали 30-летнего мужчину в балаклаве. При досмотре у него обнаружили нож, газовый пистолет для шариков, значок с надписью «Security», похожий на полицейский, а также наркотики.

У здания Конституционного трибунала Польши постоянно дежурят полицейские подразделения быстрого реагирования. При этом семеро судей, находившихся в учреждении ночью, до сих пор не покинули помещение.

Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек заявил, что его встревожило поведение президента Кароля Навроцкого во время прорыва в Конституционный трибунал. Он выразил надежду, что прокуратура примет соответствующие меры.

Посол США в Польше Том Роуз назвал события вокруг польского Конституционного трибунала беспрецедентным противостоянием и призвал все стороны не допускать дальнейшей эскалации. Дипломат подчеркнул, что ситуация носит серьезный характер и может привести к опасным последствиям.

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил об угрозе внутренней безопасности страны на фоне обострения конфликта вокруг Конституционного трибунала. Он обвинил оппонентов в нарушении конституционного порядка и объявил о срочных консультациях с участием представителей парламентских сил.

На сайте Конституционного трибунала Польши 30 октября около 18:00 появилось сообщение об отстранении его председателя Богдана Свенчковского и заместителя председателя Бартломея Соханского.

Как сообщает RMF24, в Польше в ночь с пятницы на субботу в здании Конституционного трибунала произошла острая перепалка между президентом Каролем Навроцким и лицами, избранными Сеймом в состав этого органа. На обнародованной записи слышно, как Навроцкий ставит под сомнение их статус судей Конституционного трибунала.

Читай нас в