В Законодательном собрании Коста-Рики рассматривают законопроект №25.796, предлагающий ввести 15-процентный налог на отдельные пассивные доходы налоговых резидентов, полученные от активов за пределами страны. Речь идет о процентах, дивидендах, роялти, арендных платежах и приросте капитала. Как сообщает The Rio Times, документ был подан 22 сентября 2026 года, а голосований по нему еще не зафиксировано.

Какие доходы охватит инициатива

Законопроект распространяется на физических лиц, компании, трасты и инвестиционные фонды, являющиеся налоговыми резидентами Коста-Рики. Действующая система страны преимущественно предусматривает налогообложение доходов из коста-риканских источников. Вместе с тем пояснительная записка к законопроекту подчеркивает, что инициатива не означает полного перехода к налогообложению мирового дохода.

Зарплаты, заработанные за границей, иностранные пенсии и прибыль от активного бизнеса за пределами Коста-Рики не входят в перечень доходов, которые предлагается облагать налогом. Убытки от иностранных активов нельзя будет зачесть для уменьшения налогооблагаемого прироста капитала.

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Риск двойного налогообложения для граждан США

Изменения могут иметь особое значение для граждан США, проживающих в Коста-Рике. Соединенные Штаты облагают налогом мировой доход своих граждан, а соглашения между США и Коста-Рикой по налогу на доходы нет. Согласно правилам IRS, налоговый кредит за иностранные налоги не может уменьшить американский налог на доходы из американских источников.

Проект предусматривает не налоговый кредит, а вычитание уже уплаченного за границей налога из налоговой базы. Юрист Мелания Кальдерон Эрнандес привела пример: из 100 долларов иностранного дохода, с которых 15 долларов уже уплачено в качестве налога за границей, в Коста-Рике по проекту будут облагаться налогом оставшиеся 85 долларов. По ставке 15% это составит еще 12,75 доллара, а общая сумма налогов достигнет 27,75 доллара.

Если законопроект примут в нынешней редакции, он вступит в силу после опубликования. Правила его применения должны разработать в течение шести месяцев.

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