В Кракове 24-летний мужчина ранил ножом трёх фармацевток — Interia

В Кракове, Польша, 24-летний мужчина ранил ножом трёх фармацевток в аптеке на улице Галла. Нападавшего задержала полиция, а всех пострадавших доставили в больницу.

Мужчина пришёл в аптеку с ранением руки

Как сообщает Interia, инцидент произошёл в пятницу утром. По словам представителя городской полиции Кракова Якуба Мирохны, мужчина зашёл в аптеку с раной на руке.

Одна из сотрудниц аптеки заметила травму и решила оказать ему помощь. Во время обработки раны мужчина стал агрессивным и напал на фармацевтку с острым предметом. Две её коллеги попытались помочь женщине, однако также получили ранения.

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Полиция устанавливает обстоятельства

По данным полиции, ранения трёх фармацевток не являются тяжёлыми. Прибывший на место патруль обездвижил мужчину и задержал его.

Сам 24-летний также нуждался в медицинской помощи из-за раны руки, с которой пришёл в аптеку. После оказания помощи его доставили в больницу. Полиция устанавливает точные обстоятельства инцидента; мотивы действий задержанного на момент публикации не сообщались.

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